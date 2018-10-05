Dinar'da yangında 3 ev hasar gördü

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde soba bacasının tutuşması nedeniyle çıkan yangında, aralarında bir itfaiye erinin de bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı, 3 ev hasar gördü.

Dinar ilçesi Dikici Köyü'nde oturan Mehmet Gürcan'a ait evin bacasının tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki Süleyman Bozkurt ve Mehmet Çırak'a ait evlere sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen Keçiborlu Orman İşletme ekipleri ile Dinar, Sandıklı, Evciler ve Dazkırı itfaiyelerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri ve söndürme çalışmalarına yardım eden iki köy sakini oluşan yanıklar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yangın nedeniyle Süleyman Bozkurt ve Mehmet Çırak'a ait müstakil evlerde kısmen hasar oluştu.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya olay yerine gelerek Dikici Köyü Muhtarı Osman Gürcan ve jandarma ekiplerinden olayla ilgili bilgi aldı.

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