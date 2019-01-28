Dinar'da seçim bürosu açıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR,() - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Cumhur İttifakı seçim bürosu açıldı.

Dinar Adliye Mahallesi Şehit Nedret Gürcan Caddesi'ndeki seçim ofisinin açılış törenine Ak Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, parti il başkanları, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Törende konuşan Ak Parti Dinar Belediye Başkan Adayı Nihat Sarı, "Bu onur ve gurur verici görevin şahsım ve partimiz adına sorumluluğunun çok ağır olduğunun bilincindeyim. 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de "Bugün burada kardeşliğin birlikteliğin ittifakın açılışını yapıyoruz. Dinar'da ittifak yaparak burada kol kola girerek Ak Parti belediyeciliğini ittifak belediyeciliğini sizlerle göstereceğiz Dinar'a hizmet getireceğiz" dedi. MHP Milletvekili Mehmet Taytak ise "Dinar'a girdiğimizde gördüğümüz bu güzellik bu birliktelik bu kardeşlik bu coşku her şeyin cevabıdır. Adayımızı Ak Parti'den gösterdik, bizim oyumuz Dinar'da Ak Parti'yedir" dedi.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI