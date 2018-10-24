Dinar'da PTT'nin kuruluşu kutlandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde PTT Teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, PTT Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla ilçede görev yapan ve emekli olan postacılara yemek verdi. Suçıkan Park Tesisleri'ndeki programa Belediye Başkanı Saffet Acar, PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü İşletme Müdürü Mustafa Kızılöz, Kadınlar Meclis Başkanı Günsel Acar, PTT'de çalışan ve emekli olan postacılarla aileleri katıldı.

PTT Afyonkarahisar Başmüdürlüğü İşletme Müdürü Mustafa Kızılöz, "PTT, 178 yaşını doldurdu. Büyük bir heyecanla hala çalışmaya devam ediyor" dedi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar da "Postacıların hakkı ödenmez çünkü postacı her zaman güzel haberleri, iyi haberleri götürmekte muazzamdır. Postacı aynı zamanda bir sırdaştır, bir arkadaştır dolayısıyla postacıların hakkı ödenmez" diye konuştu.

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