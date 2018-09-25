Dinar'da orman yangını

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde çıkan yangında 2.5 hektar çalılık ve ormanlık alan zarar gördü.

Dinar'ın Kızıllı köyü Karanlı Boyu mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 3 arazöz, su ikmal aracı, iş makinesi ve 20 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması ve hızlı müdahalesiyle söndürülürken, 2.5 hektarlık çalılık ve ormanlık alan zarar gördü.

Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, yangının çıkış nedeninin belirlenemediğini belirtirken, yangın sezonunun sürdüğünü kaydetti. Vatandaşı orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağıran Yalçın, yangın anında Alo 177 Hattı'na ihbarda bulunulmasını istedi.

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