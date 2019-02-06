Dinar'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projesi uygulandı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' etkinliği yapıldı.

Dinar'da trafikte yaya önceliği bilincinin oluşması için Yeniyol İlkokulu önünde öğrencilerle birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası uygulamalı şekilde başlatıldı. Yeniyol İlkokulu önünde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkan vekili Rafet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Levent Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel, belediye zabıta ekipleri ve daire amirleri katıldı.

Etkinlikte; polis, zabıta ve öğretmenlerinin eşlik ettiği öğrenciler; polis şapkaları ve ellerindeki pankartlarla sürücüleri durdurdu ve broşür dağıttı.

Kaymakam Selami Kapankaya, engelli bir vatandaşın yolun karşısına geçmesine eşlik etti. Kaymakam Kapankaya, "İlçemizde sürücüler ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayıp yayalara, öğrencilerimize, engelli, hamile ve bebek arabaları gibi vatandaşlarımıza araçlarını durdurarak geçiş hakları vermeleri gerekmektedir. Bu yaptığımız etkinlik kapsamında amacımız hem öğrencilerimizi hem de sürücülerimizi bilinçlendirerek 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla bakanlığımızın başlattığı kampanyayı burada daire amirlerimizle hep beraber uygulamalı şekilde farkındalık oluşturarak gerçekleştirdik" dedi.

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