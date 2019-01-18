Dinar'da öğrenciler karne aldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARİHİSAR'ın Dinar ilçesinde, sömestir tatili karne töreniyle başladı.

Dinar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla ilçedeki 2 okulda tören düzenledi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu ve TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen törenlerde öğrencilere karne verildi.

İlk tören Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Gürdal Ortaokulu'nda yapıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerle sohbet eden Taşbaş, tatilde dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Ufuk Taşbaş ve beraberindekiler daha sonra TOKİ İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

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