Dinar'da Muhtarlar Günü

Tahsin BAYTAR/DİNAR,() - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Dinar Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Muhtarlar Günü kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törene, Belediye Başkan Vekili Derviş Duman, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Doğan Çakır, Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, Özel İdare Müdürü Yakup Güçlü, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Gölcük ve daire amirleri katıldı. Muhtarlar törenin ardından Kaymakam Selami Kapankaya'yı da makamında ziyaret etti.

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