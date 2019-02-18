Dinar'da Millet İttifakı seçim bürosu açıldı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Millet İttifakı'nın seçim bürosu açıldı.

Millet İttifakı seçim bürosunun açılışı öncesinde Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Belediye Başkanı Saffet Acar tarafından Ataya saygı çelengi bırakıldı. Ardından Adliye Mahallesi'ndeki seçim bürosunun açılışına geçildi.

Açılışa eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Akcan, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Köcü, CHP Afyonkarahisar İl Başkan vekili Mehmet Dereağzı, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet İnkaya, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, Evciler Belediye Başkanı Saim Özer, CHP Haydarlı Belediye Başkan Adayı Şükrü Turan, İYİ Parti İl Başkanı Özgür Kandoğan, CHP Dinar İlçe Başkanı Mevlüt Er, İYİ Parti Dinar İlçe Başkanı Raif Öztürk, partililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Akcan, "Dinar'ı inşallah il yapacağız. Dinar'ın dörtte biri olmayan, ülkede iller var. Dinar'da 'İl olmak hakkıdır' diyeceğimiz günler yakındır. Bir arkadaşım 'Yüzde 70 ile geleceğiz' dedi, evet yüzde 70'le geleceğiz" dedi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Dinar'da da Dinar'ı hak ettiği şekilde yönetecek, hizmet edecek belediye başkanını, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarlarımızı seçeceğiz. Ben Dinarlı hemşehrilerimden sandığa giderken bazı şeyleri özellikle unutmamalarını, akıllarında tutmalarını istiyorum" diye konuştu.

Millet İttifakı Dinar Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Saffet Acar, şöyle dedi:

"29 Mart 2009 tarihinde siz değerli, sevgili dostlarımızın oyları ile belediye başkanı oldum. Yüzümün akıyla 5 yıl başarılı bir şekilde belediye başkanlığını yürüttüm. İkinci kez 30 Mart 2014 tarihinde siz dostlarım dediler ki mutlaka ikinci kez belediye başkanı olacaksın ilk seferde beni yüzde 51 ile belediye başkanı yapan siz dostlarım ikinci kez yüzde 60 ile tekrar belediye başkanı yaptınız. İkinci dönemimizi bitirmek üzereyiz yani 10 yılımı tamamlıyorum sizlerle birlikte. Ben sizlerin hizmetkarı olmaya talibim. İnşallah 31 Mart günü böyle gene mutlu şekilde toplanıp, bu düğünü birlikte kutlayacağımıza da inanıyorum."

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

FOTOĞRAFLI