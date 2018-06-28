Dinar'da kursiyerlerin eserleri sergilendi

DİNAR Halk Eğitim Merkezi'nin yıl boyunca açtığı kurslara katılanların yaptığı eserlerin yer aldığı sergi açıldı.Dinar Halk Eğitim Merkezi binası önünde düzenlenen serginin açılışına Afyonkarahisar İŞKUR Müdürü Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, şube müdürlüleri, daire müdür ve amirleriyle kursiyerler katıldı.Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri, yöresel kıyafetler, ahşap süs eşyaları davetlilerce ilgiyle incelendi. Programda katılımcılara ney dinletisi de sunuldu.

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