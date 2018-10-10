Dinar'da kaza: 1 yaralı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Dinar- Sandıklı karayolunun birinci kilometresinde dün akşam meydana gelen kazada, Yusuf Coşkun'un (27) kullandığı 06 FH 7122 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjde bulunan elektrik direğine çarparak devrilen araçta sıkışan Yusuf Coşkun yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla çıkartılan Yusuf Coşkun ambulansla götürüldüğü Dinar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kamyonet ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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