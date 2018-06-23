Dinar'da kardeşlik yürüyüşü

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde kardeşlik yürüyüşü yapıldı.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti Dinar ilçe teşkilatları tarafından kardeşlik yürüyüşü düzenlendi. Dinar Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Caddesi'nde sona erdi. Yürüyüşe Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er, İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Acar ve milletvekili adayları da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmaların yapılmasıyla program sona erdi.

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