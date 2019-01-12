Dinar'da bağımlılıkla mücadele toplantısı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı konuşuldu.

Dinar'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2019 yılının ilk toplantısını Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirdi. Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Levent Keskin, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mezher Işık ve daire amirleri katıldı.

Kaymakam Selami Kapankaya'nın açılış konuşmasının ardından İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Mezher Işık ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın'ın hazırladığı Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı'nın sunumları yapıldı. İlçede yapılması gereken çalışmalarla ilgili kurum üyelerinin görüş ve önerilerinin ele alındığı toplantıda eğitim faaliyetleri ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Toplantı sonunda Kaymakam Selami Kapankaya, kurul üyelerinden yapılan eylem planı doğrultusunda somut çalışmalara başlanmasını ve gerekli adımların atılmasını beklediğini söyledi.

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