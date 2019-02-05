Dinar'da asayiş toplantısı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında asayiş toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık makamında yapılan asayiş toplantısına Kaymakam Selami Kapankaya başkanlık etti. Toplantıya Belediye Başkan vekili Rafet Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Levent Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ceylan, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tekin Mumcu ve Belediye Zabıta Memuru Hüseyin Aygün katıldı.

Toplantıda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesine getirilen; "Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü konuşuldu.

Kaymakam Selami Kapankaya, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşması için bazı örnekler verirken, "Ordumuzun Afrin'i aldığı harekatta 155 vatan evladımızı şehit vermişiz. Trafik kurallarına uymamaktan dolayı sadece yayaların karıştığı trafik kazalarında tam 1700 vatandaşımızı kaybetmişiz. Bu ülkemizde bir yılda 1700 ocağa ateş düşmüş anlamına gelmektedir. Sonuç olarak hem yayalar açısından hem de sürücüler açısından toplum olarak tam bir bilinç, eğitim ve kültür seviyesine ulaşmamız gerekmektedir. Tabii ki bunlar zamanla ve çalışmayla olacaktır. Bir sorunun çözümü için önce sorunun olduğunu fark etmemiz bilmemiz görmemiz gerekir" dedi.

'Öncelik hayatın öncelik yayanın' kampanyasıyla farkındalık oluşturmak istediklerini aktaran Kaymakam Selami Kapankaya, "Bir yerden başlamak için devletin kurumları olarak 6 Şubat Çarşamba günü Yeniyol İlkokulu önünde saat 12.00-13.30 arasında eğitici uygulama yapacağız. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, engelli vatandaşlarımız ve Dinarlıların katılımıyla bir etkinlik, tabiri caizse eylem yapacağız. Broşür dağıtılacak afişler asılacak, bütün okullarımız billboardlarla bu konuya ilişkin görsellerle kaplanacak. Bu konuda çok beğendiğim ve benimsediğim bir slogan var. 'Trafikte sen kurallara uyarsan herkesin uyduğunu göreceksin.' Yani hep başkalarından beklemeyeceğiz. Biz yaptığımız daire amirleri toplantısında daire amirleri olarak en başta resmi araçlarımız yayalara yol vermeli, araçlarımız kurallara uymalı. Kaymakam olarak makam aracımla kurallara uymalıyım ki vatandaş görsün, benimsesin" diye konuştu.

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