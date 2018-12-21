Dinar'da Alzheimer konferansı

Tahsin BAYTAR/DİNAR () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 'Alzheimer Hastalığı ile Yaşam' konulu konferans verildi.

Dinar Belediye Başkanlığı ve Ulusal Sosyal Uygulamalı Gerontoloji Derneği tarafından düzenlenen 'Alzheimer Hastalığı ile Yaşam' konulu konferansa Dinar Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, Yakındoğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sevinç Yücecan, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Gerontologlar Derneği Başkanı Uzm. Gerontolog Faruk Yaşar Gürdal ile çok sayıda bilim insanı, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Acar, Dinar'da önümüzdeki dönemde Alzheimer merkezi açılacağını vurgulayarak, "Her şeye rağmen yaşlılık ve yaşlanma konusundan ülkemizde önde gelen belediyelerden bir tanesiyiz. Dinar gibi küçük bir yerde büyük işler yapıyoruz. Önümüzdeki dönem Alzheimer merkezimizi ilçemize kazandıracağız. Ben sırtımı bilime dayadım. Arkamda Akdeniz Üniversitesi'nin bilim insanları var" dedi.

Dr. Melih Vural ise yaptığı sunumunda Alzheimer hastalığı hakkında bilgiler verdi.

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