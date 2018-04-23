Dinar'da 23 Nisan kutlaması

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle Dinar'da düzenlenen program, Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programa, Kaymakam Mustafa Şahin, İlçe jandarma Komutanı vekili Kıdemli Başçavuş İlker Keskin, Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, Başsavcı İbrahim Merttürk, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Küpeli, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Er, MHP İlçe Başkanı Mustafa Karahan, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Bağırkan, Orman işletme Müdürü Tuncel Yalçın, İlçe Tarım Müdürü Arafat Cengiz, sivil toplum örgüt başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, daha sonra okullardaki etkinliklerle devam etit.

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