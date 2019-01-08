Dinar'a yeni çöp toplama aracı

Tahsin BAYTAR/DİNAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesine gönderilen yeni çöp toplama aracı hizmete alındı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nce alımı yapılan ve Dinar'a gönderilen yeni çöp toplama aracı Kaymakam Selami Kapankaya tarafından Hükümet Konağı önündeki törenle hizmete alındı.

Kaymakam Selami Kapankaya, "Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'nce alımı yapılan ve Sayın Valimiz tarafından ilçemize teslim edilen çöp aracı ilçemize ve köylerimize hayırlı olsun. 60 köy ve yaklaşık 18 bin nüfusa hitap eden 2 çöp toplama aracımız vardı, tonajları düşük olması nedeniyle yetersiz gelmekteydi. Bu nedenle yeni aracın da eklenmesiyle daha verimli bir çöp toplama hizmeti verileceğine inanıyorum" dedi.

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