Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en yoğun 67 kavşağında kurulan Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi tanıtıldı. Sistem ile birlikte; karbon salınımı günlük 7 ton azalacak, günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak, trafikteki zaman kaybı yüzde 30 oranında azalacak.

Sistemin tanıtım töreni kent merkezindeki bir otelde yapıldı. Daire başkanları ve vatandaşların yer aldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Burhanettin Kocamaz, "Ulaşım ana planı projelerimizi; bir birey, bir ebeveyn, bir çevreci ruhuyla hayata geçirdik. Bu kentte yaşayan bireyler işine, gücüne, evine bir an önce ulaşmak ister. Bütçesini düşünerek daha az yakıtla ulaşımını sağlamak ister. Kentte yaşayan bir çevreci zorunlu olan ulaşım ağının doğaya daha az zarar vermesini ister. İşte tüm bunları düşünerek hazırladığımız projelerimizden olan dinamik kavşak yönetim sistemi ile halkımızın daha güvenli, daha hızlı, daha kolay ve daha ekonomik bir şekilde ulaşım ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

Sistem ile birlikte yolların kapasitelerine göre en uygun şekilde kullanılacağına dikkat çeken Kocamaz, "Sürdürülebilir ulaşımı teknolojiyle buluşturan, kentin en yoğun 67 kavşağında hizmete sunduğumuz bu sistem sayesinde; insan-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağlayacağız. Halkımıza güvenli bir trafik sistemi sunmuş olacağız. Enerji verimliliği sağlayarak, çevreye verilen zararın azaltmasını sağlayacağız. Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi ile kentimiz; zamandan yüzde 28 iyileşme yaşarken, bu sayede günlük ortalama 6 bin litre yakıt tasarrufu ve 7 ton daha az karbon salınımı ile her anlamda karlı çıkacaktır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Dinamik Kavşak Yönetim Sistemi'nin yönetim merkezine bağlanarak çalışma prensibini anlatan Kocamaz, akıllı telefonlara indirilecek 'Mobil Vatandaş Uygulaması' ile kentteki trafik yoğunluğunun izlenebileceğini de ifade etti.



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