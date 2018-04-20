'Din İstismarının Önlenmesi' paneli

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR () - AFYONKARAHİSAR İl Müftülüğü tarafından 'Din İstismarının Önlenmesi' konulu panel düzenlendi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünün düzenlediği 'Din İstismarının Önlenmesi' konulu panel, Vali Mustafa Tutulmaz, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, siyasi partilerin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Kentte hizmet veren bir termal oteldeki panelde konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, dünyanın her tarafından Türkiye için endişe eden insanlar olduğuna dikkat çekti.

Buna karşın dünyada hep Türkiye'nin üzerine gelindiğini vurgulayan İşleyen, "Taşeron terör örgütleri, bizim açıklarımızdan, eksiklerimizden, din konumuzdaki bilgisizliğimizden ve yanlışlarımızdan istifade ediyor. Dünyada din adına kandırılmış insandan daha tehlikeli kimse yoktur" dedi.

Bu kişilerin yaptığı her şeyi Allah adına yaptığına inandığını ifade eden Burhan İşliyen, "Evet, birazcık kendimizi yormamız gerekiyor. Birazcık hazırcılıktan kaçmak gerekiyor. Birazcık düşünmek gerekiyor. Bizim biraz inisiyatif almamız gerekiyor" diye konuştu.

Gençlerin korkunç alevlerle yanan bir çukura doğru gittiğii kaydeden İşliyen, şunları kaydetti:

"Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar. Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım."

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