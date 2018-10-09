Din görevlilerinden hastalara ziyaret

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda 'Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' teması kapsamında Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar ziyaret edilerek çiçek verildi.

İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 'Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' olarak belirlediği tema kapsamında Din görevlileri İslahiye Devlet Hastanesinde Görev yapan Doktor, hemşire ve çalışanlar ile Yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dilekleriyle çiçek takdim etti.

İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım, "Camilere ve din hizmetine adanmış gönüllere ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar sayesinde bu camiler ve din hizmetleri payidar olmaktadır" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×