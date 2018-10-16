Din görevlileri yemekte buluştu

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde din görevlileri belediye tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Sandıklı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Parkı'nda din görevlilerine yemek verildi. Yemeğe Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, ilçede görevli imam, müezzin, Kuran kursu görevlileri ve müftülük çalışanları katıldı.

İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti.

Başkan Mustafa Çöl, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle sizlerle aynı sofrayı paylaşmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tabii ki sorumluluğu ve manevi hassasiyeti zor olan çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Cenab-ı Allah sizleri ve bizleri ilçemize en güzel hizmeti yapanlardan eylesin inşallah" dedi.

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