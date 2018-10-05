Dilencinin üzerinden 180 TL çıktı

YALOVA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Zabıta ekipleri, halkın duygularını istismar eden dilencilere göz açtırmadı.

Vatandaşlardan gelen şikayetlere anında müdahale eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilenenlere yönelik operasyonlarını da sürdürüyor. Vatandaşların duygularını istismar ederek kent merkezinde dilenen bir kişinin üzerinde tümü bozuk para olmak üzere 180 lira çıktı. Suçüstü yakalanan dilenciye, Kabahatler Kanununa göre dilencilik yapmaktan idari para cezası kesildi.



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