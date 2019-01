Dilek öğretmen Avrupa Parlamentosu'nda konuştu

SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, resmi konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu'na katıldı.

Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu, onursal başkanlığını ABD eski başkanlarından Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında sınıf öğretmeni Dilek Livaneli'ye (36) de yer verildi. Bu alanda ilk Türk öğretmen olan o dönem Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'da görev yapan Dilek Livaneli'ye Avrupa Parlamentosu’ndan davet geldi. Livaneli, AB Parlamentosu Milletvekili ve AB Karma Parlamentolararası Komite Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos tarafından gönderilen davet mektubu ile davet edildi.

8-10 Ocak tarihleri arasında Brüksel'de düzenlenen 'Faces of Civil Society Actors in Turkey' adlı etkinlikte, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yanı sıra Livaneli de bireysel olarak yer aldı. Livaneli, Avrupa Parlamentosu'nda resmi konuşmacı olarak buldu. Parlamento ana salonundaki sergide Dilek Livaneli'nin meslek hayatında yaptığı hizmetler, 4 metrekarelik afişte sergilendi.

Livaneli, konuşmasında kendi hikayesinden bahsederek meslek hayatı boyunca Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ten ilham aldığını ve onun kalbinde olduğunu söyledi. Livaneli, Atatürk'ün 'Bir milleti yalnız ve ancak öğretmenler kurtaracaktır' sözünü söyleyerek devam ettiği konuşmasında "Türkiye’de bir milyon öğretmen bulunuyor ve bu çok büyük bir güç. İstersek tüm eksiklikleri hissederek, ihtiyaçları belirleyip kültürü yakından tanıyarak her şeyi baştan inşa edebiliriz. Dünyayı güzelleştirmeye çalışan herkese teşekkür ederim" dedi.

Livaneli'nin şu anda İngiltere’nin başkenti Londra’da eğitim bursu kazanıp, Uluslararası Montessori Derneği'ne bağlı okullarda uygulamalı eğitim ve araştırmalarına devam ettiği ayrıca Varkey Eğitim Elçiliği Programı yürütüp Dünya Öğretmen Statüsü Endeksi Çalışmalarında aktif olarak yer aldığı belirtildi.

