Dilaveroğlu: Kimse ittifakımıza nifak tohumu ekemez

YOMRA(Trabzon),() - MHP Yomra İlçe Başkanı Osman Salih Dilaveroğlu, İYİ Parti'ye geçen meclis üyelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nifak güçlere boyun eğmeden, cumhur ittifakını Yomra’dan zaferle çıkartacağız. Kimse ittifakımıza nifak tohumu ekemez” dedi.

MHP Yomra İlçe Başkanı Osman Salih Dilaveroğlu, İYİ Parti'ye geçen iki meclis üyesi hakkında konuştu. Dilaveroğlu yaptığı açıklamada, başka partiye geçen 2 meclis üyesinin, kendi partilerine hizmet etmediklerini öne sürdü. Dilaveroğlu, "Partimizden meclis üyelerimiz Adnan Bıyıklıoğlu ve Hasan Bayrak, Yomra’da 'Cumhur ittifakı çatırdamış' diye beyanat vermişler. Asla buna katılmıyorum. Siyaset kin ve nefretle yapılmaz. Bunların yapmış oldukları ahlaki değildir. Tamamen belden aşağı vurmaktır. Bu siyasi ahlaka sığmaz” dedi.

'SAĞIROĞLU’NUN YANINDAYIZ'

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nun yanında olduklarını belirten Dilaveroğlu, "Cumhur ittifakı daha da kenetlenerek bilinçli bir şuurla yoluna devam edecektir. Bugünkü açıklamalar bizi etkilemez. İttifakımız partimizin verdiği karar doğrultusunda devam ediyor. Belediye Başkan adayımız İbrahim Sağıroğlu’dur. Onun yanındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Yomra İlçe Teşkilatı olarak ben ve yönetim kurulumuz, bu karar doğrultusunda başkanımıza destek vereceğiz. Her daim arkasındayız. Nifak güçlere boyun eğmeden, cumhur ittifakını Yomra’dan zaferle çıkartacağız” diye konuştu.