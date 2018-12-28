Dikilitaş'a mahalle ve taziye evi

MERSİN, () – MERSİN’de Akdeniz Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dikilitaş Mahalle Taziye Evi’nin inşa çalışması ve çevre düzenlemesinde de sona yaklaşıldı.

Dikilitaş Mahalle Taziye Evi inşaatında sona gelinirken Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, mahalleli küçük çocukları da unutmadı. Dikilitaş mahalle evinin hemen yanına bir çocuk oyun parkı kurulması için de ekiplere talimat verdi. Son hızla yapımı devam eden park ve oyun grupları da yakında çocukların ve mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, merkezine insanı alan hizmet anlayışla, belediyenin sahip olduğu bütçe ve imkânları, vatandaş ve kent yararına projelerde kullandıklarını söyledi.

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