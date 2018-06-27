Dikili Belediye Başkanı Tosun'dan Kılıçdaroğlu'na destek

İZMİR'in Dikili ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Tosun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Ankara'ya gitti. Bazı partililerin seçim sonuçlarından dolayı tepki gösterdiği ve parti üst yönetimi ile birlikte istifasını istediği Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini açıklayan Tosun'u, ilçe örgütü de yalnız bırakmadı. CHP Dikili İlçe Kadın Kolları Başkanı Deniz Gencer, Dikili İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gamze Algır'ın da bulunduğu 3 otobüs dolusu genç ve kadın ile birlikte başkente çıkarma yapan Tosun, CHP Genel Merkezi'ne giderek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yanındayız' mesajı verdi. Partililer, Genel Merkez önünde üzerinde 'Genel başkanımız üzerinden partimize yapılmak istenen kirli oyunun farkındayız', 'Anadolu'nun Kemal'in Türkiye'nin birleştirici gücü, seninleyiz' yazılı pankartlar açtı.

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