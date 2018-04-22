Dikilen 144 bin 500 fidana şenlikle teşekkür ettiler

MANİSA'nın Soma ilçesi kırsal Büyükgüney Mahallesi'ne '5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi' kapsamında çeşitli türlerde 144 bin 500 fidan dikilmesine köylüler düzenledikleri şenlikte teşekkür etti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2015 yılında uygulamaya koyduğu '5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi' çerçevesinde atıl durumdaki bozuk orman alanlarını orman köylüsüne gelir kapısı yapıyor. Bu proje kapsamında Soma'nın kırsal Büyükgüney Mahallesi'ne toplam 144 bin 500 fidan dikildi. Büyükgüney Mahallesi sakinleri bu proje kapsamında köylerine dikilen fidanlar için yetkililere teşekkür etmek amacıyla köylerinde şenlik düzenledi. Şenliğe, Akhisar Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun da katıldı.

Şenlikte konuşan Uzun, "Bugün burada köylülerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyükgüney Mahallesi Soma'da en büyük orman çalışmaları yaptığımız mahallerdendir. Geçen senenin Kasım ayında başlattığımız ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarıyla buraya şubat ayı sonuna kadar köylülerimizin de çalışmalarıyla 144 bin 500 fidan diktik. Çoğunlukla diktiğimiz fidanlar kızılçam ve fıstık çamıdır. Bu fidanlar ormanlarımızın devamlılığını sağlamak açısından önem arz ediyor. Lavanta, kekik, ceviz, dut gibi köylülerimize gelir getirecek fidan türlerimizde mevcuttur. Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüz'ün ve Orman Genel Müdürlüğümüz'ün eylem planlarından bir tanesi de 5 bin köye 5 bin orman gelir getirecek fidan türleri dikmektir. Bizde bu programlarımızdan bir tanesini bu bölgede gerçekleştirdik. Muhtarımızın köylülerimizi toplamasıyla işçiliğini de köylülerimiz yaptılar. Köylülerimiz bu sayede geçim kaynağı elde ettiler. Büyükgüney'e

diktiğimiz gelir getirici fidan türlerinden 6 bin lavanta, 1000 kekik, 1300 ceviz, 124 bin kızılçam, 12 bin fıstık çamı ve 200 de dut fidanı dikildi. Kekik ve lavantalar ileriki yıllarda köylülerimize gelir sağlamış olacak. Biz bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Köylülerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Büyükgüney Mahallesi Muhtarı Nazmi Saygılı da "Bu bölgede yapılan çalışma önümüzdeki yıllarda köyümüze büyük bir destek sağlayacak. En güzeli de büyük bir çam ormanına sahip olcak olmamız. Yıllardır köyümüzde maki bitki örtüsü vardı. Akhisar Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte daha da güzel işler yapacağız" diye konuştu.

Günboyu süren şenliğe katılanlara köylü kadınların hazırladığı gözlemeler ve kazanlar dolusu kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), ()

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