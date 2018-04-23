Dijital ve mobil bankacılık kullanımı hızla artıyor

YAŞAR Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, internet, mobil ve telefonla bankacılık gibi alternatif kanalların kullanımının son 10 yılda yaklaşık 5 kat, işlem hacminin ise 10 kattan fazla artış gösterdiğini belirtti. Kahraman, "Aralık 2017 itibariyle sistemde kayıtlı; yaklaşık 57 milyon internet bankacılığı, yaklaşık 45 milyon da mobil bankacılık müşterisi bulunuyor" dedi.

Banka şubelerinden yapılabilen birçok bankacılık ve yatırım işleminin, internet bankacılığı, dijital bankacılık ve mobil bankacılık kullanılarak, şubeye gitmeden ve çok daha az maliyetle yapılabildiğini belirten Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, "Her ne kadar özellikle güven algısı ve işlem çeşitliliği gibi konularda eksik bilgi düzeyinin de etkisiyle neredeyse sadece şubeyi tercih eden müşteri profili olsa da şube dışı özellikle de internet, mobil, telefonla bankacılık gibi alternatif kanalların kullanımı son 10 yılda yaklaşık 5 kat, işlem hacmi ise 10 kattan fazla artış göstermiş durumda" diye konuştu.

KULLANICI SAYISI KATLANARAK ARTIYOR

Türkiye Bankalar Birliğinin 2018 yılı başı itibariyle yayınladığı 'Dijital, İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri' raporuna göre, birliğe kayıtlı bankalardan 27'sinin internet bankacılık hizmeti verirken 19'unun ise mobil bankacılık hizmeti sunduğunu aktaran Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kahraman, "Ayrıca Aralık 2017 itibariyle kayıtlı yaklaşık 57 milyon internet bankacılığı müşterisinden yüzde 23'ünü oluşturan yaklaşık 13 milyonunun aktif olarak internet bankacılığını kullandıklarını görüyoruz. 2005 yılında yalnızca yaklaşık 3.2 milyon, 2015 yılında ise 16 milyon internet bankacılığı müşterisi sistemde kayıtlı idi. Kayıtlı mobil bankacılık müşterisi sayısı ise yaklaşık 45 milyonken aktif kullanıcı sayısı ise 30 milyona yakın ki bu da yaklaşık yüzde 66 demek. Her iki kanalı da kullanan müşteri sayısı ise yaklaşık 8 milyon. Pek çok kullanıcı birden fazla bankanın mobil ya da internet şubelerini kullanıyor. Her yıl çarpan etkisiyle büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

EN FAZLA İŞLEM PARA TRANSFERİNDE GERÇEKLEŞİYOR

Müşteri profiline bakıldığında kullanıcıların daha ziyade 36-55 yaş grubu ve yüzde 70'e yakınının erkek olduğunu belirten Serpil Kahraman, "İnternet bankacılığı kanalıyla yapılan finansal işlemlerden tahmin edileceği gibi yaklaşık yüzde 73 ile en fazla işlem; EFT, havale, döviz gibi para transferlerinde gerçekleşiyor. Para transferlerini takiben en fazla yapılan finansal işlemler sırasıyla; ödemeler, yatırım işlemleri, kredi kartı işlemleri ve diğer finansal işlemler. Bankacılık sektörü bu alanlarda iyi yatırımlar yapıyor. Özellikle genç kuşak yeni kullanıcıların, finansal hayata mobil bankacılık üzerinden girdiklerini de görüyoruz. Eylül 2016'da 10 bin 985 olan Türkiye'deki banka şubelerinin toplamının, dün itibariyle 10 bin 438 olması da bu eğilimin bir sonucuna işaret eder gibi" dedi.

MESAJLAŞMA UYGULAMALARIYLA PARA TRANSFERİ

Son zamanlarda dünya üzerinde çokça tartışılan bir diğer konunun da WhatsApp uygulaması aracılığıyla para transferi olduğunu belirten Kahraman, "WhatsApp Payments özelliğini geçtiğimiz yıl devreye sokmuştu. Esasen benzer bir uygulama Facebook Messenger üzerinden, ABD kullanıcıları için daha önce kullanıma sunulmuştu ki WhatsApp de Facebook'a bağlı bir uygulama. WhatsApp'ın aylık ortalama kullanıcı sayısı 1.4 milyara ulaşmış durumda. Bu özellik, şu anda 250 milyon WhatsApp kullanıcısına sahip Hindistan'da dahili para transferleri için kullanımda. Peki sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle kullanıcıların mobil telefonlarında uygulamaya bağlı bir banka hesabı kurulumu yapmaları gerekiyor. Uygulama şu şekilde işliyor; para transferi yapılmak istenen kişi WhatsApp'tan seçildikten sonra, ödemeler özelliği seçiliyor, transfer tutarı girişi yapılıyor, son olarak da telefona gelen kısa mesaj doğrulaması ile de teyit sağlandıktan sonra transfer işlemi tamamlanmış oluyor. Neredeyse mesaj atıyor gibi para transferi mümkün. Şu anda olası güvenlik problemleri hususu özellikle sistemin odak noktasını teşkil ediyor diyebiliriz. Uygulamanın, ABD ve Avrupa'dan sonra ülkemizde de kullanıma girmesi bekleniyor" diyerek bu gibi sistemi daha da kolaylaştıran uygulamalarla dijital ve mobil bankacılık kullanımının daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

MASRAFLARI AZALTIYOR

Yalnızca EFT, havale gibi para transferi değil, her türlü bankacılık ve yatırım işlemlerinde şubeler dışında bankaların ATM, telefonla bankacılık, mobil bankacılık gibi alternatif dağıtım kullanmanın işlem maliyetlerini en aza indirgemeyi sağladığını da hatırlatan Kahraman, "EFT işlemlerinde şube masrafı minimum ortalama 20 TL iken aynı işlem alternatif kanallarda ortalama 2 TL. Hatta kimi bankalarda masrafsız gerçekleşebiliyor" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI