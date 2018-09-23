'Dijital Dönüşüm Merkezi, Gaziantep'e ivme kazandıracak'

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Dijital Dönüşüm Merkezi”nin Gaziantep’in geleneksel üretimden yüksek katma değerli alanlara geçişine önemli destek ve katkı sağlayacağını ve şehrimiz için biçilmiş kaftan olduğunu söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, aralarında Gaziantep’in de yer aldığı 5 ilde dijital dönüşüm merkezi kurulacağını ilan etmesini sevinçle karşıladıklarını ve kurulacak merkezin Gaziantep sanayisine ivme kazandıracağını söyledi.

Dijital Dönüşüm Merkezi’nin Gaziantep’in ekonomik gücüne güç katacağını ve bu haberi bir müjde olarak nitelediklerini belirten GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, “Gaziantep ihracat potansiyeli, yetişmiş insan kaynağı, lojistik olanakları ve bilgi birikimi ile bu merkez için biçilmiş kaftandır. Bu merkez Gaziantep’ten beklenen sıçramayı yapmasını sağlayarak var olan potansiyelini daha ileri taşımasına olanak sağlayacaktır. Gaziantep, ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine de bu şekilde katkı sağlayıp onur kaynağı olacaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen Dijital Dönüşüm Merkezi projesini değerlendiren Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası olarak bundan bir süre önce 14 milyon TL bütçeli “İşletmelerde Dijital Dönüşümü ve İhracatı Geliştirme Merkezi” projesi için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon TL destek aldıklarını söyledi.

GTO Başkanı Yıldırım, “O dönemde hazırladığımız proje Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nca koordine edilen ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında desteklenmiş ve Kalkınma Bakanlığı’ndan 5 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız sayın Mustafa Varank’ın açıkladığı ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ne yaptığımız proje ile hazırız. Oda olarak söz konusu proje kapsamında kurmayı planladığımız Merkezimiz ile dijital dönüşüme öncülük etmek ve bu sayede ilimizin küresel arenada rekabet gücünü arttırmak istiyoruz. Merkez aracılığıyla işletmelerimize ve girişimcilere dijital dönüşüm ile ihracat danışmanlığı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Bunun yanı sıra uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları, endüstri 4.0 uygulamaları, kuluçka merkezi faaliyetleri yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Gaziantep’in sahip olduğu sanayi ve ticaret alt yapısı, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgesi, teknoparkı ile Dijital Dönüşüm Merkezi’ne sahip olmayı hak eden illerin başında geldiğini vurgulayan GTO Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Çağımız bilgi çağı. Ülke olarak Sanayi 4.0 gibi büyük bir değişimin dışında kalmamamız adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın aralarında Gaziantep’in yer aldığı 5 ilde dijital dönüşüm merkezi açılacağını ilan etmesini çok önemli buluyoruz. Zira boşa harcayacak zamanımız yok. Dönüşüme adapte olabilmemiz için iyi bir planlama ve doğru adımlarla yol almalıyız. Devletin bu konuda sanayicilerimize rehberlik etmek için somut adımlar atması işleri kolaylaştıracak ve ülkemizin 2023 hedefine daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Gaziantep sanayi ve ticaret potansiyeli, yetişmiş insan gücü, lojistik avantajları ile kısa sürede dijital dönüşüm üssü olur. Bu durum kent ekonomisini tüm paydaşlarıyla yani sanayisi, tarımı, ticaret hayatıyla şaha kaldıracak büyük bir ivme yaratır.”

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