Didim'de zeytin hasadı anıt ağaçlardan alınan ürünle başladı

AYDIN'ın Didim ilçesinde bulunan yaklaşık 1000 yaşındaki 2 anıt zeytin ağacının hasadıyla, kentteki zeytin hasadı sezonu başladı.

Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir'in ev sahipliğini üstlendiği zeytin hasat etkinliğine; Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürkan Kabakçı, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, zeytin üreticileri ve vatandaşlar katıldı. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, ilk hasadı hasat makinesiyle gerçekleştirdi.

Kaymakam Mehmet Türköz, "Didim'imiz hazine arazisi çok olan bir ilçemiz. İlçemizde, Tarım Müdürlüğünün kayıtlarına baktığımızda yaklaşık 1 milyon 250 bin zeytin ağacının olduğunu görüyoruz. Bu da çok iyi bir rakam. Bundan aşağı yukarı 60 bin ton zeytin çıkıyor. Bunun 10 bin tonu sofralık, 50 bin tona yakın olanı ise yağlık diyebileceğimiz bir ürün. Oldukça kaliteli bir ürün. Rekoltesi çok yüksek bir ürün. Çiftçilerimize bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / DİDİM (Aydın), ()

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