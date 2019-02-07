Dicle Elektrik çalışanlarına aşı

İŞ SAĞLIĞI ve güvenliği konusuna büyük önem veren Dicle Elektrik, bu kez koruyucu sağlık faaliyetleri çerçevesinde çalışanlarının tetanos aşısı olmalarını sağladı. İlk uygulama Mardin’de gerçekleştirildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü hizmet binasına gelen İl Sağlık Müdürlüğü aşı

ekibi, saha ve büro çalışanlarına 5 kürlük tetanos aşısının ilk kürünü yaptı. Aşı yapılmadan

önce çalışanlar, tetanosa neden olan clostridium tetani bakterisi hakkında bilgilendirildi. İşyeri

hekimi Dr. Fatih Dağkuşu, bu bakterinin bulaşması durumunda kas ve sinir sisteminin

olumsuz etkilendiği, hatta ölüme dahi neden olabildiğini söyledi. Bilgilendirmenin ardından

350 çalışana tetanos aşısı yapıldı.

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