DHA’ya 2 ödül



ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin organizasyonu ile gerçekleştirilen 'Maraton Kupası Basın Ödülleri'nde Demirören Haber Ajansı () muhabirleri Nuri Pir ve Can Çelik ödüle layık görüldü.

9'uncu Uluslararası Adana Maratonu yarışı sonrası gerçekleşen 'Maraton Kupası Basın Ödülleri'nde ödül için Kurtul Çakın'ın başkanlık ettiği Hasan Hüseyin Türk, Bora Erdem, Hakan Köker, Tevfik Dinçkalmış, Ergun Kara ve İrfan İşisağ'dan oluşan jüri başvuruda bulunan eserleri inceledi ve ödüle değer bulunan yapıtları belirledi. Toplantı sonrası haber, fotoğraf, sayfa düzeni ve televizyon dalında 11 isme ödül verilmesi kararlaştırıldı. Fotoğraf kategorisinde muhabirleri Nuri Pir ve Can Çelik ödül almaya hak kazandı.