DHA'ya '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' ziyaretleri

SİVAS'ta çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri 10 Ocak nedeniyle 'ya ziyarette bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AK Parti Yıldızeli Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabit Karakaş ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım Demirören Haber Ajansı () Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Büro Şefi Eraydın Aytekin ve muhabirlerle görüşerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Büro Şefi Eraydın Aytekin ise ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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