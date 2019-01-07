DHA Osmaniye Temsilcisi İbrahim Emül, dünyaevine girdi

OSMANİYE,() - DEMİRÖREN Haber Ajansı () Osmaniye Temsilcisi İbrahim Emül, polis memuru Adalet Göregen ile dünyaevine girdi.

Gala Tesisleri’nde düzenlenen düğün töreni öncesi çiftin nikahını Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara kıydı. Nikah şahitliklerini ise Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı yaptı. Genç çifti tebrik eden Başkan Kadir Kara, evlilik cüzdanını Adalet Güregen’e verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde basın camiası da meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Adalet Göregen ile hayatını birleştiren İbrahim Emül, “Düğün törenime katılarak bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya, nikah şahitliğimizi yapan Emniyet Müdürümüz Ahmet Selçuk Okumuş’a ve Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız İsrafil Avcı’ya,başta değerli meslektaşlarım olmak üzere tüm eş, dost, hısım, akraba, kardeş, candaş, arkadaş bildiğim herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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