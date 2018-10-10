DHA Bursa Temsilciliği'ne Osman Şişko atandı

BURSA, () - DEMİRÖREN Haber Ajansı () Bursa Bölge Temsilciliği görevine, uzun yıllar Trabzon Büro'da görev yapan Osman Şişko atandı. Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, görevi devreden Fuat Kars'a, teşekkür plaketi verdi.

Bursa Bürosu'nda 18 yıl başarıyla temsilci olarak görev yapan Fuat Kars, emekliye ayrılırken, yerine uzun yıllar Trabzon Büro'da çalışan Osman Şişko atandı. Şişko, Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet'in de bulunduğu büroda görevi Fuat Kars'tan teslim aldı. Fuat Kars'a teşekkür plaketi veren Sarıdanişmet, "Fuat Bey’e, 18 yıl boyunca büromuza yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çok emek verdi. Bugün görevi yine bir Trabzonlu arkadaşımız Osman Şişko’ya devrediyor. Osman Şişko da Trabzon'da başarılı işlere imza attı. Burada da başarılı olacağına inanıyorum. Yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

20 YILDIR BASIN SEKTÖRÜNDE

Basın sektöründe yaklaşık 20 yıllık bir tecrübesi bulunan sarı basın kartı sahibi Şişko, sırasıyla; Sabah Gazetesi, Atv televizyonu, Anadolu Ajansı'nda görev yaptı. 12 yıldır 'da görev yapan, ekran ve canlı yayın tecrübesi bulunan Şişko, çok sayıda özel haber ve röportaja imza atarken, birçok ödül de aldı. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde Başkan Yardımcılığı görevlerini de sürdüren 39 yaşındaki Şişko, evli ve 1 çocuk babası.

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