DHA Bursa Bürosu'ndan Vali Küçük ve Başkan Aktaş'a ziyaret

DEMİRÖREN Haber Ajansı () Bursa Bölge Temsilciliği görevine atanan Osman Şişko, iş arkadaşlarıyla birlikte Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamlarında ziyaret etti.

Bursa Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette Vali Küçük, Türkiye'de basının son zamanlarda kabuk değiştirdiğini, özellikle son dönemde internet medyasının daha ön plana çıktığını söyledi. Vali Küçük, Bursa ile ilgili önem verdikleri bir çok proje olduğunu ifade ederek, "Daha önce yapılmamış ve şehrimize özgü olan çalışmaları tercih ediyoruz. Bu konuda basınla sıcak ilişkiler içinde olmaya dikkat gösteriyoruz" diyerek, Bursa Bölge Temsilcisi Osman Şişko'ya başarı dileğinde bulundu. Şişko da Bursa'da görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını, şehrin dinamiklerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

BAŞKAN AKTAŞ'A ZİYARET

ekibi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret etti. Başkan Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekibine başarı diledi. Bölge Temsilcisi Osman Şişko da "Biz basın mensupları kamu adına bir nevi denetleme görevi yapan kişileriz. Bursa şehrinin daha ileriye taşınması noktansında ben ve calışma arkadaşlarım üzerimize ne görev düşüyorsa yerine getirmeye hazırız" dedi.



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