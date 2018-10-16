Dezavantajlı öğrenciler Hatay'ı gezdi

ADANA terör polisi "komşuda ne var?" sosyal sorumluluk projesi kapsamında 38 dezavantajlı öğrenciyi Hatay'a götürerek tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyo-ekonomik açıdan zayıf olan bölgelerde yaşayan 14-18 yaş grubuna yönelik, 'komşuda ne var?' projesi başlattı. Bu proje kapsamında daha önce Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Mersin'e götürülen 38 çocuk bu kez de Hatay'a götürüldü. Sunar Nuri Çomu Anadolu Lisesi ile Şehit Abdullah Aydın Emer Anadolu Lisesinden seçilen 38 öğrenci ve 2 öğretmen terör polis tarafından Hatay'a götürülerek burada Antakya Müzesi, St Pierre Kilisesi, Titus Kaya Tünelleri, Harbiye Şelalesi ve Uzun Çarşı rehber eşliğinde ziyaret etti.Proje ile gençlerin toplumsal duyarlılığa sahip birer vatandaş olarak yetiştirilmesi, çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları toplumda sosyolojik sorunlarla karşılaşan, çevresine açılamayan, kapalı toplum psikolojisiyle büyüyen öğrencilerin farklı kültürleri tanıyarak farklı düşüncede insanların olduğunu öğrenmesine yaşadıkları sosyal çevreye uyum sağlamasına yardımcı olunması, bireye yaşadığı toplumda değerlilik ve ait olma duygusunun kazandırılması amaçlandığı bildirildi. Geziye katılan öğrencilerde farklı şehir ve kültürleri tanımaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

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