Dezavantajlı gençler istihdama kazandırılıyor

İZMİR'de madde bağımlısı gençlere yardım eli uzatılması amacıyla hayata geçirilen Bir Umut Ol projesi kapsamında, gençlerin iş yaşamına katılımını arttırmak için İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde bir panel düzenlenecek.

İzmir'de Bir Hayata Dokun Derneği'nin denetimli serbestlik kapsamında cezai sorumlulukları devam eden 15-23 yaş aralığındaki dezavantajlı gençler için hayata geçirdiği Bir Umut Ol projesi, farklı iş birlikleri ile daha geniş kitlelere ulaşacak. İZTO ev sahipliğinde 24 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek 'Bağımlılık bir son değildir' panelinin ardından projenin başından bu yana destekçi olan işbirlikçiler ile protokol imzalanacak. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile birlikte yürüttükleri Bir Umut Ol projesi konusunda fikir alışverişi yapmak üzere İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ile görüştüklerini söyleyen Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı ve sanat terapisti Dr. Burcu Bostancıoğlu, madde bağımlılığı ile mücadelede istihdamın önemine dikkat çekti. Bağımlılık ile mücadele eden gençlerin 'Beden Dili', 'Diksiyon' ve 'Bilgisayarlı Ön Muhasebe' eğitimlerini tamamladığını anlatan Bostancıoğlu, sertifikalarını alan 4 gencin yeniden hayata kazandırıldığını söyleyerek "Denetimli serbestlik kapsamında cezai sorumlulukları devam eden 15-23 yaş aralığındaki dezavantajlı gençlerimizi kapsayan projemizin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek olan 'Bağımlılık bir son değildir' konulu panelimizi ve projemizin başından bu yana destekçisi olan işbirlikçilerimizi kapsayacak protokol imza töreninin detaylarını görüşmek için Mustafa Yanyeri ile bir araya geldik. Tanyeli, madde bağımlılığının ülkemizin ciddi sorunlarından birisi olduğunu ve bu tip projelerin desteklenmesi konusunda İZTO'nun üzerine ne gibi görevler düşerse yerine getireceği konusunun altını çizdi. Projemiz ile iki gencimiz İZTOçatısı altında iş başı eğitim kapsamında işe girmişler, stajlarını tamamlamışlardı. Toplantımızda proje içerisindeki diğer gençlerimizin iş sahalarına kazandırılması ve farklı mesleki eğitimleri almaları üzerine bu projenin sürdürülebilirliği açısından farklı iş birliklerine gidilebileceği görüşüldü. Hız kesmeden el ele vererek daha fazla gencin hayatına dokunulacak şekilde projemizi genişleteceğiz. 24 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek panelin programı üzerine çalışmalar devam ediyor."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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