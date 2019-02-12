Devrilen traktörün altından kurtarıldı

Mehmet AKIN/ELMALI, () - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Mustafa Şahin (86) çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Elmalı'ya bağlı Bayındır Mahallesi'nde oturan çiftçi Mustafa Şahin, 07 PC 836 plakalı traktörüyle tarlaya giderken, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Mustafa Şahin çevredeki mahallelilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettikten sonra ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Mustafa Şahin, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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