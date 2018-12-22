Devrilen traktörün altında kalarak öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, şarampole devrilen traktörünün altında kalan 77 yaşındaki Mehmet Niyazi Yücel öldü.
Kaza, dün (cuma) saat 20.00 sıralarında, Hisarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar toplamaktan dönen Mehmet Niyazi Yücel, yönetimindeki 48 N 4995 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. 20 metrelik şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan Yücel, öldü. Jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Yücel'in cesedi, Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()
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