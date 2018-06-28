ÇORUM'un Bayat ilçesi'nde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.Kaza, Çorum'un Bayat ilçesi'nde bulunan Pancarlık Köyü mevkiinde meydana geldi.Mürsel Cengiz yönetimindeki 19 PC 925 plakalı traktör, sürücüsünün iddialara göre rampada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Traktörün altında kalan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılarak ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. hayati tehlikesi bulunan sürücü ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıladı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI