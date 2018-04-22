Devrilen traktörün altında can verdi

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde tarlasında ekim yaparken devrilen traktörün altında kalan Sadık Oruç (43) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Körküler köyü Ayvalı Deresi mevkiinde meydana geldi. 3 çocuk babası Sadık Oruç, arkasına pulluk bağlayıp tarlasını sürdüğü 32 YL 286 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Sadık Oruç için çevredekiler 112 ve jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Sadık Oruç'u traktörün altından çıkardı. Yapılan incelemede Sadık Oruç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oruç'un cenazesi otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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