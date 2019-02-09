Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yoldan çıkarak şarampole devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Keşan-Uzunköprü karayolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan, Uzunköprü yönüne giden Şenol Ayyıldız yönetimindeki 35 EN 876 çekici, 35 Y 6580 dorse plakalı TIR, yolun 21'inci kilometresinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ayyıldız, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.