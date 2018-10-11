Devrilen otomobil sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 27 V 3130 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri sürücü Mustafa K.'yı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü.
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