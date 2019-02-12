Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Büyükkarıştıran'a giden 59 PP 725 plakalı kamyon sürücüsü Burhan Aktaş yağışlı hava nedeniyle aracın kontrolünü yitirdi. Yolun sağına devrilen kamyonet yan yatarken sürücü Aktaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aktaş ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilirken, sürücü Burhan Aktaş yaralandı. Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde meydana geldi. Büyükkarıştıran'a giden 59 PP 725...
TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrilirken, sürücü Burhan Aktaş yaralandı.
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