ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza; öğle saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Güney yönetimindeki 34 AYE 23 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak devrildi. Devrilen kamyonetin sürücü ve yanında bulunan Hacı Özgül yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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