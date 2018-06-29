Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ’ nde freni boşalıp devrilen kamyonda 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çukurpınar köyünde, O.Y. kullandığı kamyon ile hayvan yemi taşırken, kamyonun frenlerinin boşalması sonucu araç hızlanıp virajı alamayarak devrildi. Araç sürücüsü O.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan R.A. ve Ç.Y. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, çağırılan 112 Acil ambulansı ile Kırklareli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.