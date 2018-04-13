Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum Feridun Ünlüer, koğuşunda fenalaştı. Cezaevi yönetiminin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Ünlüer'i Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ünlüer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ünlüer'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.
Devrek'te mahkum kalp krizinden öldü
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp krizi geçiren mahkum Feridun Ünlüer(61), hayatını kaybetti. Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkum Feridun Ünlüer, koğuşunda fenalaştı. Cezaevi yönetiminin haber vermesiyle...
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalp krizi geçiren mahkum Feridun Ünlüer(61), hayatını kaybetti.
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