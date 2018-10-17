Devletin zirvesi İzmir'e geliyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma günü, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise yarın (perşembe) İzmir'e gelecek.

İzmir, perşembe ve cuma günleri devletin zirvesini ağırlayacak. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yarın (perşembe) saat 19.00'da Folkart tarafından düzenlenen 'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisinin açılışını yapacak. TBMM Başkanı Yıldırım, Atatürk’ün bugüne kadar hiç görülmemiş 150 özel fotoğrafının yanı sıra kullandığı kahve fincanları, Atatürk kapaklı Time Dergisi, Kurtuluş Savaşı’nda kullandığı gaz lambaları ve çeşitli kıyafetlerinin yer aldığı sergiyi gezecek. Cuma günü İzmir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 2018- 2019 Akademik Yılı açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak törende öğrencilere ilk dersi verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım akademik yılı açılış töreninin ardından Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın Türkiye’deki en büyük yatırımı olan STAR Rafineri'yi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla törenle açacak.

İZMİR, ()

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