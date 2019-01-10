YENİŞEHİR Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, geride bıraktığımız 2018 yılındaki faliyetleri değerlendirdi. 2018 yılı hasat döneminde bin 900 ton hububat alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetin, ‘’Devlet destekli tarım sigortasını yapmaya devam ediyoruz. Devletin kalkınması için çiftçinin kalkınması gerektiği bilincindeyiz’’ dedi.

Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi 2018 yılı verilerini paylaştı. Kooperatıf Başkanı Hakkı Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada çiftçinin her zaman arkasında olduklarını belirterek, ‘‘2018 yılı hasat döneminde bin 500 ton ayçiçeği, 400 ton buğday ve 400 tor arpa alıp bunların fabrikalarımıza nakliyesini sağladık. Bunun yanı sıra yine 2018 yılı içinde 7 bin ton yem satışı, 500 ton da gübre satışı gerçekleştirdik. Devlet destekli tarım sigortasını yapmaya devam ediyoruz. Devletin kalkınması için çiftçinin kalkınması gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun için çalışmalarımız aralıksız sürüyor’’ diye konuştu.

2019 yılında Yenişehirli üreticilerin tümünün buğday, arpa ve ay çiçeğini alacak güçlerinin olduğunu da dile getiren Çetin, "Bunun için depolarımız ve nakdimiz yeterli. Yine 2019 yılı içinde üreticilerimize kömür satışı gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra pancar slajı için de çalışmalarımız var ve sattığımız yemin kalitesinin daha da artacağının müjdesini verebilirim" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI