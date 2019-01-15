Devlet Sanatçısı Kodallı, eserleri ile anıldı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () – MERSİN’de Türk operasına sahnemizde Gilgameş ve Van Gogh operaları, Hürrem Sultan balesi, Atatürk Oratoryosu ve Cumhuriyet Kantatı gibi bir çok eseri kazandıran Devlet Sanatçısı ünlü kompozitör Nevit Kodallı, doğumunun 95’nci yılı anısına konserle anıldı.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ev sahipliğindeki anma konseri, Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleşti. Doğumunun 95’nci yılı anısına ithafen gerçekleştirilen konserde, Nevit Kodallı’nın oğlu ve aynı zamanda orkestra şefi olan Murat Kodallı piyanosu ile eşlik etti. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği konserde, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo-Soprano Özlem Pamuk, Bas Hasan Berk’in solist olarak sahne alırken Kenan Korbek ise anlatıcı olarak görev yaptı.

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